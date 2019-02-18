Mescid-i Aksa’ya giriş-çıkışlar kapatıldı

Mescid-i Aksa'ya tüm giriş çıkışların İsrail polisi tarafından kapatıldı.

Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya tüm giriş çıkışların İsrail polisi tarafından kapatıldığı öğrenildi.

srail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapattı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarının İsrail polisince kapatıldığını duyurdu.

Saatler sonra İsrail polisi tarafından kapıları kapatılan Mescid-i Aksa yeniden açıldı.

İSRAİL POLİSİ MÜSLÜMANLARA SALDIRDI

Dibs, İsrail polisinin ayrıca Harem-i Şerif’te ibadet için bulunan Müslümanlara da saldırdığını belirtti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın 2003’ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı’na dün İsrail polisi tarafından zincir vurulduğu bildirilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

TRT