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Mescitli’de Kaybolan Çocuk Bulundu

mescitli-de-kaybolan-cocuk-bulundu

5 YAŞINDAKİ OTİZM SORUNU OLAN ÇOCUK KAYBOLDU

Sivas’a bağlı Mescitli köyünde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki otizmli çocuk Nisanur Duman’ın evde bulunmadığı anlaşılınca ailesi panik yaşamaya başladı. Kendi çabalarıyla kızlarını arayan aile, tüm çabalarına rağmen Nisanur’a ulaşmayı başaramadı.

3 SAAT SÜREN ARAMA SONUCUNDA BULUNDU

Endişelenen aile, jandarma ve AFAD ekiplerinden destek istedi. Arama çalışmaları, ekipler tarafından yaklaşık 3 saat sürdü ve sonunda küçük kız çocuğu köy sınırları içindeki bir çeşmenin yanında sağlıklı bir şekilde bulundu. Nisanur, güvenli bir şekilde ailesine teslim edildi.

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