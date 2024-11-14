Mescitli’de Kaybolan Çocuk Bulundu

5 YAŞINDAKİ OTİZM SORUNU OLAN ÇOCUK KAYBOLDU

Sivas’a bağlı Mescitli köyünde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki otizmli çocuk Nisanur Duman’ın evde bulunmadığı anlaşılınca ailesi panik yaşamaya başladı. Kendi çabalarıyla kızlarını arayan aile, tüm çabalarına rağmen Nisanur’a ulaşmayı başaramadı.

3 SAAT SÜREN ARAMA SONUCUNDA BULUNDU

Endişelenen aile, jandarma ve AFAD ekiplerinden destek istedi. Arama çalışmaları, ekipler tarafından yaklaşık 3 saat sürdü ve sonunda küçük kız çocuğu köy sınırları içindeki bir çeşmenin yanında sağlıklı bir şekilde bulundu. Nisanur, güvenli bir şekilde ailesine teslim edildi.