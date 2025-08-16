Mescitte Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sultan II. Murat döneminde, 15’inci yüzyılda inşa edilen ve günümüzde yalnızca minaresi ayakta kalan Şeyh Şücaeddin Mescidi’nde devam eden restorasyon çalışmaları, yapı tarihinin korunması amacıyla süregeliyor. Bu tarihi yapının yıl sonuna kadar tamamlanarak ibadete açılması planlanıyor.

TARİHİ YAPININ ÖNEMİ

Edirne’de yer alan Şeyh Şücaeddin Mescidi, yüzyıllardır “yarım minare” adıyla biliniyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında başlatılan restorasyon, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından yürütülüyor. Tunca Nehri kıyısına yakın konumda bulunması nedeniyle yapılan çalışmalarda, geleneksel taş yerine çelik konstrüksiyon kullanma kararı alındı. Bu değişim, hem tarihi yapının kimliğini koruyacak hem de daha sağlam bir yapı elde edilmesini sağlayacak.

HEDEFLENEN KÜLTÜREL ALAN

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı incelemelerde Şeyh Şücaeddin Mescidi’nin şehrin kültürel mirası için önemli bir değer olduğunu vurguladı. “Burası 1400’lü yıllarda Anadolu’nun önemli alperenlerinden Şeyh Şücaeddin-i Veli adına yaptırılmış çok kıymetli bir eser. Yalnızca minaresi günümüze ulaşan bu mescidi yeniden ihya ederek Edirne’ye kazandırıyoruz,” şeklinde konuştu. Vali Sezer ayrıca, mescidin çevresindeki düzenlemelere de dikkat çekerek, “Burayı bir külliye havasına kavuşturmayı hedefliyoruz. Çeşmesi, lavaboları ve çevre düzenlemesiyle tam bir tarihi alan haline gelecek.” ifadesini kullandı.

GELECEK İÇİN PLANLAR

Restorasyon çalışmalarının 2025 yılı bitmeden tamamlanması ve tarihi mescidin yeniden hizmete açılması hedefleniyor. Hem Edirnelilerin hem de Bulgaristan’dan gelen ziyaretçilerin bu eşsiz eseri görebilmesi için çeşitli düzenlemelerin yapıldığı belirtiliyor.