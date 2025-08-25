Meşe Ağacından Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Batman’ın Sason ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, meşe ağacından yaprak keserken düşen bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Sason ilçesine bağlı Gürgenli köyü Güvenç mezrasında gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ

Alınan bilgilere göre, 67 yaşındaki Ramazan Belge, hayvanları için meşe ağacından yaprak kesmeye çalışırken dengesini kaybedip ağaçtan düştü. Belge’nin eve dönmemesi üzerine ailesi, köy çevresinde arama yapmaya başladı. Ailelerinin yapmış olduğu arama sonucunda Belge’nin cansız bedeni tespit edildi.

İNCELEME VE ALINAN ÖNLEMLER

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ramazan Belge’nin cansız bedeninin bulunduğu yerden çıkarılması için insan zinciri oluşturuldu. Belge’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Sason Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.