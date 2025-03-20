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Mesem Öğrencilerinden Anlamlı Saç Bakım Etkinliği

AİLENİN SEVİNCİ HİSSEDİLDİ

Samsun İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencileri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde özel öğrencilerin saç bakımlarını yaparak anlam dolu bir etkinlik gerçekleştirdi. İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileri, bayram öncesi Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndaki 1. ve 2. kademe öğrencilerini mutlu etti.

ÖĞRENCİLER UYGULAMA FIRSATI YAKALADI

MESEM öğrencileri, özel öğrencilere saç bakımı hizmeti sunarak, okulda aldıkları eğitimi uygulama şansı buldu. Saçlarına bakım yapılan özel öğrencilerin yüzlerindeki mutluluk, etkinliğin anlamını bir kat daha artırdı.

EĞİTİMCİLERİNDEN TEŞEKKÜR

Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hüseyin Yoldaş, etkinliğe katılan tüm öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, bu tür organizasyonların toplum için önemli olduğunu vurguladı.

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