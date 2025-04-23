Mesir Festivali Korteji Düzenlendi

ULUSLARARASI MANİSA MESİR MACUNU FESTİVALİ’NİN AÇILIŞI

Bu yıl 485. kez gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, ilk akşamında “Hoş Geldin Mesir” kortejiyle başladı. Kortej, Hakkı İplikçi Parkı önünden hareket etti ve çeşitli katılımcıları bir araya getirdi. Bu etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, konuk ülkelerin halk dansları grupları ve çok sayıda Manisalı katıldı.

ŞARKICI SILA’NIN PERFORMANSI

Kortejin ardından Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte şarkıcı Sıla sahne aldı. Kısa süre içinde alandaki vatandaşlarla buluşan Sıla, sevilen şarkılarını seslendirdi ve dinleyiciler zaman zaman şarkılara eşlik etti. Konser esnasında sahneye çıkarak izleyicilere hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Bugün 485’incisini kutladığımız Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin açılışını yaptık. Bu açılışta şunu görüyorum, artık mesir sadece mesir açılan, konser yapılan bir halden çıktı. Artık gastronomiden sanata, kültürden spora kadar Manisa’da yaşayan tüm vatandaşların etkinliklere katılacağı bir hal aldı” diyerek festivalin önemine vurgu yaptı.