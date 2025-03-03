Meslek Liselilerden İhtiyaç Sahiplerine Bakım Desteği

MESLEK LİSELİ ÖĞRENCİLERİNDEN ÖNEMLİ DESTEK

İzmir’de meslek lisesinde öğrenim gören öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek kişisel bakım hizmeti sunuyor. İzmir’in Dikili ilçesinde, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Dikili Mesleki Eğitim Merkezi’nin iş birliğiyle yürütülen “Bir İyilik Hareketi” projesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut ışığı oluyor. Bu proje çerçevesinde, Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri bölümü 11. ve 12. sınıf öğrencileri, ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların kişisel bakımlarını sağlıyor.

PROJENİN ÖNEMİ VE ETKİSİ

Dikili Kaymakamı Cevat Gün, projenin vatandaşlar için büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu proje sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yalnız olmadıklarını hissediyor. Gençlerimiz hem mesleki deneyim kazanıyor hem de toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Yüzleri güldüren bu projemizi büyüterek devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

SOSYAL SORUMLULUĞA DAVET

Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Levent Bahçıvan, projeye verdikleri destekten dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, “Esnafımızın ve gençlerimizin dayanışma içinde sosyal sorumluluk projelerine katılması bizim için çok değerli. Bu tür çalışmalar sadece ihtiyaç sahiplerine değil, toplumsal birlikteliğin güçlenmesine de katkı sağlıyor” dedi.