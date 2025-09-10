Mess Burs Programı, 50 Bin Genç

MESS YARINIM BURS PROGRAMI’NIN BAŞARILARI

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından başlatılan MESS Yarınım Burs Programı, 10 yıl içinde Türkiye’deki 50 bin meslek liseli gence burs desteği sağladı. Sendikanın yaptığı açıklamaya göre, MESS üyesi işletmelerde çalışanların mesleki ve teknik liselerde eğitim alan çocuklarına verdiği karşılıksız burs, Türkiye’deki her üç meslek lisesinden birinde en az bir öğrenciyi kapsıyor. Mesleki eğitime olan ilginin azaldığı bir dönemde, MESS burs programıyla metal sektörüne ilginin artmasını sağlıyor ve sektördeki nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayarak gençlerin geleceğine önemli bir katkıda bulunuyor.

ARTAN MESLEKİ TERÇİHLER

Açıklamada yer alan bilgilere göre, MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, MESS üye işyerlerindeki çalışanların çocuklarının eğitim tercihlerinde metal alanlarının tercih oranındaki artıştan memnun kaldıklarını belirtti. MESS Mesleki Eğitim Bursu’nun ilk yıllarında bursiyerlerin yüzde 35’inin metal sektörüne yönelik eğitim aldığını söyleyen Akkol, bu oranın her yıl düzenli bir şekilde artarak geçtiğimiz yıl yüzde 60’a çıktığını ifade etti. Akkol, bu dikkat çekici artışın, sadece bir istatistik değil, aynı zamanda yönlendirme gücü yüksek bir sosyal yatırımın başarısı olduğunu vurguladı.

GÜÇLÜ GELECEK İÇİN YATIRIM

Akkol, “Bu tablo, MESS ailesinin genç kuşaklarının, geleceğin sanayisini omuzlamaya hazırlandığını gösteriyor. MESS bursiyerlerimiz, yarının güçlü ve rekabetçi metal endüstrisinin temeli oluyor” diye konuştu. Mesleki eğitimi güçlendirmeye ve nitelikli iş gücünü desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden Akkol, bursiyerlere ve tüm öğrencilere yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar diledi.