Messi 20 kez tuvalete gidiyor

Dünyanın yaşayan efsanelerinden Maradona, Messi’nin maç öncesinde 20 defa tuvalete gittiğini söyledi.

Maradona, Messi’nin harika bir oyuncu olduğunun farkında bile olmadığını ileri sürdü.

“The Last Word Mexico” programında konuşan Maradona, “Messi, harika bir oyuncu ancak bunu bir türlü anlamıyor.” ifadelerini kullanırken eleştirilerini şöyle sıraladı:

“O, Cristiano Ronaldo ile birlikte dünyanın en iyisi ancak maçtan önce 20 kez tuvalete giden birinden lider olmasını beklemek anlamsız. Artık Messi’ye tapmayın. Barcelona’daki Messi ile Arjantin’deki birbirinden tamamı ile farklı.

Ben olsam Messi’yi artık milli takıma almazdım. Ancak hiçbir zaman asla dememek gerekiyor. Ondan takıma liderlik etmesini beklememek ve böylece üstündeki baskıyı kaldırmak lazım. Çünkü o takım ve oyuncularla konuşmaktansa PlayStation oynamayı tercih ediyor.”