Messi: Barcelona’ya geri döneceğim

İspanyol devi Barcelona’da 21 yıl forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Messi, eski takımına geri döneceğini söyledi.

21 yıl formasını giydiği Barcelona’dan ayrılarak PSG’ye transfer olan Messi, “Barcelona’ya elbette geri döneceğim. Bu büyük kulübe katkıda bulunmak istediğimi defalarca açıkladım” dedi.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi, Barcelona’dan ayrılıp Fransız ekibi PSG’ye transfer olmuş, bu transfer spor gündemine adeta damga vurmuştu. İspanya’dan Marca’ya şu anki durumu ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu. bir gün Barcelona’ya geri döneceğini açıkladı.

“AYRILMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER VE AYRILDIM”

Sezon başında transfer olduğu PSG’de mutlu olduğunu ve Fransa’daki hayata uyum sağladığını ifade eden Arjantinli yıldız, “Bana Barcelona’dan ayrılmam gerektiğini söylediler ve ayrıldım. Bunun başka bir açıklamasını yapamam” ifadelerini kullandı.

Katalan ekibindeki teknik direktör değişikliğine de değinen Messi, Xavi’nin Barcelona’nın evladı olduğunu söyledi. Messi, “Xavi orada yaşadı ve büyüdü. Barcelona’nın her şeyini biliyor ve başarının nasıl kazanılacağının da farkında” dedi. Dani Alves’in geri dönüşünün de çok önemli olduğunu belirten yıldız isim, Alves’in hem saha içinde hem saha dışında genç kadroya öğreteceği çok şey olduğunu söyledi.