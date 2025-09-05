Messi, Futbolu Bırakmayı Düşünüyor Mu?

MESSİ FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Lionel Messi, futbol dünyasının en büyük efsanelerinden biri olarak kariyerinin son dönemlerinde sıklıkla “Messi futbolu bırakıyor mu?” sorusuyla gündeme geliyor. 2025 yılı itibarıyla bu sorunun yanıtı, kulüp ve milli takım düzeyinde alınan kararlarla belirleniyor. Peki, gerçekten Messi futbolu bırakma yolunda mı? İşte tüm detaylar…

MESSİ’DEN NET AÇIKLAMA

Lionel Messi, 2025 yılı itibarıyla futbolu bırakmadığını açıkça ifade etti. Ancak, Arjantinli yıldızın son dönemdeki açıklamaları ve maç performansları, futbolseverlerde kaygı yaratıyor. Messi, Arjantin’in Venezuela’yı 3-0 yendiği Dünya Kupası eleme maçında iki gol atarak sahalara veda ettiğini belirtmişti. 38 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmanın kendi son iç saha maçı olduğunu ifade etti; ancak emeklilik tarihini henüz açıklamadı. Messi’nin Inter Miami ile olan sözleşmesi 2025 yılı sonunda sonlanacak. Ancak, kulüp yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde bir yıl daha sözleşme uzatılması için anlaşma sağlandığı bildiriliyor. Bu durum, Messi’nin futbolu bırakma kararını erteleme ihtimalini gündeme getiriyor.

MİLLİ TAKIM KARIYERİ VE SAKATLIKLAR

Messi’nin milli takım kariyeri de son zamanlarda tartışmalara yol açtı. 2025 Mart ayında, Inter Miami’nin Atlanta United ile oynadığı maçta yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle Arjantin Milli Takımı’nın Uruguay ve Brezilya ile oynayacağı kritik maçlarda forma giyemeyeceği duyuruldu. Messi, bu maçları kaçıracağı için üzüntü duyduğunu ifade ederek, “Oynamayı çok istiyordum ama küçük bir sakatlık nedeniyle kısa bir süre dinlenmem gerekiyor” dedi. Bu gelişmeler, Messi’nin milli takım kariyerinin sonlanıp sonlanmadığına dair belirsizlik yaratıyor ve futbolseverler arasında “Messi milli takımı bıraktı mı?” sorusunu gündeme getiriyor.

EMEKLİLİK KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Messi’nin futbolu bırakma kararının arkasında birkaç faktör var. 38 yaşıyla birlikte yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle fiziksel olarak zorluk çekiyor. Inter Miami’de geçirdiği sakatlıklar, performansını etkileyerek emeklilik kararını düşünmesine yol açtı. Ayrıca, Arjantinli yıldızın Dünya Kupası’na katılma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etmesi, milli takım kariyerinin sonlanacağına dair sinyaller veriyor. Messi, “Yaşım gereği en mantıklı olanı, orada olmayacak olmamdır” diyerek, 2026 Dünya Kupası’na katılma olasılığının düşük olduğunu belirtti.