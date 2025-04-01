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Messi’nin Korumasi Cheuko Yasaklandı

MESSİ’NİN KORUMASINA SÜRPRİZ CEZA

Kariyerine MLS ekiplerinden Inter Miami ile devam eden Lionel Messi, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı. Messi’nin koruması Yassine Cheuko için MLS ve CONCACAF önemli bir karar aldı ve onu bu organizasyonlardan men etti. Cheuko, vücut yapısı ve görünümü ile tüm dünyanın ilgisini çekiyor.

YASSİNE CHEUKO’DAN AÇIKLAMA

Yassine Cheuko, ceza ile ilgili yaptığı açıklamada, “Avrupa’da toplamda 7 yıl çalıştım, bu sürede Fransa Ligue 1’de ve Şampiyonlar Ligi’nde toplamda yalnızca 6 kişi sahaya girdi. Amerika Birleşik Devletleri’ne geldiğimizden bu yana ise 20 ayda toplamda 16 kişi sahaya girdi. Burada büyük bir problem var ancak bu problem ben değilim. Bırakın Messi’ye yardım edeyim” ifadelerini kullandı.

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