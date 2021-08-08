Barcelona’daki son basın toplantısına çıkan Lionel Messi, toplantısının başlangıcında gözyaşlarına hakim olamadı.

“AYRILMAYA HAZIR DEĞİLDİM”

Düzenlediği basın toplantısına gözyaşları içinde başlayan Messi, “Barcelona ile vedalaşma zamanı benim için. Hayatımın büyük bir kısmını burada geçirdim. 21 yıl önce, çocuk yaşta buraya geldim. Yaşanan onca senenin ardından bu benim için çok zor bir şey. Ayrılmaya hazır değilim” dedi.

“Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek” diyen Messi, basın toplantısında konuşmakta güçlük çekti.

“Bugün her şeye veda etmek zorundayım. Burada geçen 21 yıldan sonra eşim ve 3 Katalan-Arjantinli çocuğumla buradan ayrılıyorum.” diyen Messi, gözyaşlarına boğuldu.

L’EQUİPE: MESSİ BU GECE PARİS’TE

Fransa’nın önemli gazetelerinden L’Equipe’in verdiği habere göre Lionel Messi, bugün Paris’e gidecek ve yarın sabah PSG için sağlık kontrollerinden geçecek.