Uzun yıllar İspanyol devi Barcelona’da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi’nin yeni takımı belli oldu.

David Beckham’ın Messi ve Ronaldo’yu aynı takımda oynatma hayalinin Arjantin ayağı gerçekleşmek üzere… Messi’nin MLS ekibi Inter Miami’nin %35’lik hissesini satın alıp kariyerine Amerika’da devam edeceği iddia edildi.

Bu sezon Barcelona’dan göz yaşlarıyla ayrılıp Paris Saint-Germain’e transfer olan Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, Fransız devinde bir sezon daha forma giydikten sonra kıta değiştirecek. NTV’de yer alan habere göre; Latin Amerika uzmanı gazeteci Alex Candal, Messi’nin David Beckham’ın da ortağı olduğu MLS ekibi Inter Miami’nin %35’lik hissesini satın alıp kariyerine bu takımda devam edeceğini yazdı.

AVRUPA’DAKİ SON GÜNLERİ

Inter Miami’nin kurucu ortaklarından David Beckham, Messi ile Ronaldo’yu aynı takımda oynatma hayalinden sık sık söz ediyor. Inter Miami, bir başka Arjantinli yıldız Gonzalo Higuain’i de kadrosunda bulunduruyor. Florida ekibine ortak olmaya hazırlanan tangocu daha sonra ortağı olduğu takıma transfer olacak ve MLS’te top koşturacak.

Öte yandan, PSG’nin Katar 2022 turunda David Beckham’ın da takım otelini ziyaret etmesi gözden kaçmadı.

Barcelona efsanesi, Paris’teki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi hüsranı ve performansındaki düşüşle anıldı. 2005-06 sezonundan bu yana en az gol attığı sezonu geçiren 34 yaşındaki forvet, PSG formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 11 gol attı. Bunlar 5’i Devler Ligi’nde geldi.