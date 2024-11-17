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Spor

Mestanlı’da Naim Süleymanoğlu Anması

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Mestanlı Belediyesi, kentin spor tesislerine ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun ismini vererek heykelini dikti. Ayrıca, Naim Süleymanoğlu’nun çocukluğunu geçirdiği evi Türkiye’nin de katkısıyla müzeye dönüştürdü. Açılışı yapılmaya hazırlanan müzeyi Anadolu Ajansı muhabirine tanıtan Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, “Naim Süleymanoğlu, Mestanlı’nın, Bulgaristan’ın, Türkiye’nin ve tüm dünyanın gururudur.” ifadesini kullandı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU’NA ÖZLEMLE ANILACAK

Dünyaca tanınan haltercinin 18 Kasım’da gerçekleşecek vefatının 7. yıl dönümünde Mestanlı’da da derin bir özlem ve saygıyla anılacağını vurgulayan Kazım, “Mestanlı halkı, Naim Süleymanğlu’na hak ettiği değeri veriyor. Şehrimizde Naim’in adını taşıyan spor tesislerimiz var. Şehrin merkezinde büyük haltercimizin anıtı da var.” şeklinde konuştu.

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