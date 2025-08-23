Mesudiye’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangının meydana geldiği Bayraklı Mahallesi’ndeki araziye dair henüz belirlenmiş bir neden bulunmuyor. Kısa süre içinde büyüyerek yan alanlardaki ormanlık bölgelere de sıçrayan yangın, etkili bir şekilde yayıldı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın duyulmasının ardından Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, OSKİ ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 4 saat boyunca çalışarak, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürüp kontrol altına aldı. Yangın sonrası bölgede detaylı bir inceleme başlatıldı.