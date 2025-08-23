Haberler

Mesudiye’deki Orman Yangını Söndürüldü

ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Yangın, ilçenin Bayraklı Mahallesi’nde, nedeni henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü başladı. Kısa bir süre içinde büyüyen alevler, ormanlık alana ulaştı.

BÖLGEYE MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangının haber verilmesinin ardından, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile belediye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangınla mücadelesini sürdürürken, yerel halkın da yardımlarıyla alevler söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarını, Kaymakam Gökhan Hülakü, Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit ve Orman İşletme Müdürü Özgür Ünlü de yerinde takip etti.

