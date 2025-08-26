Mesut Adlin’in İfşası Dalga Yarattı

BASKILARIN ARTMASIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

Birçok ünlü ismin fotoğrafçısı Mesut Adlin’in reşit olmayan bir kıza yazdığı mesajlarla başlayan ifşaatlar, dizi ve film sektörünü de etkisi altına aldı. Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022 yılında yayınlanan Tozluyaka dizisindeki partneri Tayanç Ayaydın’ın kendisine sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu ifade etti. Sosyal medya üzerinden mesajlarını paylaşarak, “Bu adam evli. Büyüğündür, sus dediler. Ben 21 yaşındaydım, ilk işimdi, ağzımı açamadım. Ben kendimi yakıyorum, kız kardeşlerimin arkasındayım, peki sizin benim arkamda duracağınıza nasıl güveneceğim? Yine yalnız mıyım?” şeklinde ciddi bir tepki gösterdi.

TAYANÇ AYAYDIN’DAN AÇIKLAMA

İddiaların ardından uzun bir süre sessiz kalan Tayanç Ayaydın, nihayet açıklamada bulundu. Ayaydın, “Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Ayaydın, mesajına gelen tepkileri dikkate alarak iletişimi durdurduğunu ve kimseyi taciz etmediğini belirtti. Tacizin her türlüsünün kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ayaydın, “Böylesine ciddi bir suçlamayla bugün ilişkilendirilmek, yaşanan olayın yalnızca tek bir düşüncesiz mesajdan ibaret olması benim için son derece üzücü” şeklinde konuştu. Bunun ardından, kendisine yönelen haksız zararları gidermek amacıyla yargı yoluna başvurmayı düşündüğünü ifade etti.

Ayaydın, “20 yıllık profesyonel hayatım boyunca pek çok değerli meslektaşımla saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin” diyerek olayın ve suçlamaların ciddiyetine dikkat çekti.