Mesut Adlin’in Ünlü isimlerle sorunları büyüdü

DALGA BÜYÜYOR

Ünlü fotoğrafçı Mesut Adlin’in reşit olmayan bir kıza attığı mesajların ifşa edilmesi, bir tartışma fırtınasını ateşledi. Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022’de yayınlanmış Tozluyaka dizisindeki rol arkadaşı Tayanç Ayaydın’ın kendisine sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu öne sürdü. Akkaya, Instagram hesabında Ayaydın’ın kendisine gönderdiği mesajları paylaştı. Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu da Akkaya’ya destek verdi. Terzioğlu, Ayaydın’ın yeni dizisi “Ben Leman”daki partneri olarak, sosyal medya üzerinden şu sözleri paylaştı: “Geçmişte ya da günümüzde… Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan… Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan… Ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım.”

TERZİOĞLU’NUN TEPKİLERİ

Terzioğlu’nun tepkisi bununla kalmadı. Açıklamanın ardından, Burçin Terzioğlu, Tayanç Ayaydın’ı sosyal medya hesabından da takip etmeyi bıraktı. Diğer yandan, Tayanç Ayaydın, iddialar üzerine günlerdir sessiz kaldıktan sonra nihayet açıklama yaptı. Ayaydın, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim.”

AYAYDIN’IN SAVUNMASI

Ayaydın, sözlerine şöyle devam etti: “Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim. Doğa Lara Akkaya, şunu da açıkça belirtmeliyim: Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin hiçbir türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır.” Ayaydın, kamuoyunda oluşan algının hatasıyla orantısız bir şekilde büyüdüğünü belirtti ve şöyle devam etti: “Bu nedenle kendimi adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum.”

Ayaydın, 20 yıllık profesyonel geçmişinde saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştığını aktararak, “Bugüne kadar bu tür bir olayla hiç karşılaşmadım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin. İstemeden kalbini kırdığım herkesten özür diliyorum. Tek dileğim, gerçeğin adil bir şekilde anlaşılması ve hepimizin yoluna güven ve huzur içinde devam edebilmesidir,” diyerek tamamladı.