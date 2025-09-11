Mesut Mertcan Ak Parti’ye Katıldı

YENİ SİYASİ ADIMLAR

Konya’nın Emirgazi ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Mertcan, siyasi alanda dikkat çeken bir karar alarak Ak Parti’ye katıldı. Bu durum, hem yerel siyasette hem de kamuoyunda büyük yankı bulurken, insanlar ve siyasi gözlemciler şimdi “Mesut Mertcan kimdir?”, “Siyasi geçmişi nedir?” gibi konularla ilgili detayları araştırıyor. Gelişmelerle ilgili daha fazla bilgi, haberin ilerleyen kısımlarında paylaşılacak.

EĞİTİM VE MEMURİYET HAYATI

1969 yılında Emirgazi ilçesinde dünyaya gelen Mesut Mertcan, eğitim hayatına burada başladı ve liseyi Karaman Fatih Lisesi’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü bitiren Mertcan, 1987 yılında memuriyet kariyerine Emirgazi Belediyesinde adım attı. Yaklaşık iki yıl bu belediyede görev yaptıktan sonra Ereğli Belediyesine tayin oldu. 35 yıllık memuriyet süresi boyunca genelde idarecilik görevleri üstlenerek, toplamda 8 farklı belediye başkanı ile çalıştı. Mertcan, 2022 yılında emekli oldu ve sonrasında 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Yeniden Refah Partisi’nden Emirgazi Belediye Başkanı seçildi.

11 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mertcan’a rozet takıldı. Bu gelişme, Mertcan’ın siyasi kariyerinde yeni bir aşama olarak ön plana çıktı. Şu anda 56 yaşında olan Mertcan, önemli bir birikim ve tecrübe ile hem iş hem de siyaset alanında katkıda bulunmaya devam ediyor. Eğitimine Emirgazi’deki kurumlarda başlayan Mertcan, genç yaşlardan itibaren hem yerel hem de bölgesel hizmet amacıyla kariyerine yön vermiştir.

EMİRGAZİ’NİN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ

Mesut Mertcan, Emirgazi’nin tarihi ve kültürel zenginlikleri içinde yetişmiş bir birey olarak dikkat çekiyor. İç Anadolu Bölgesi’nin önemli yerleşim yerlerinden biri olan bu ilçe, tarım ve hayvancılıkla bilinirken, yerel gelenekleri de barındırıyor. Emirgazi, Konya’nın merkezi alanlarından uzakta olsa da, bölgenin sosyal ve ekonomik yapısında önemli bir yer tutuyor. Mertcan, doğup büyüdüğü bu coğrafyada eğitimini tamamladıktan sonra, hem çevresine hem de şehrine katkıda bulunma amacıyla kariyerine yön verdi.