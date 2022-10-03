Ameliyat olan Mesut Özil 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Sakatlığı nedeniyle ameliyat geçiren Mesut Özil’in az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

sezon başı Fenerbahçe’den Başakşehir’e transfer olan Mesut Özil, yaşadığı sakatlığın ardından bugün Ameliyat oldu.

Mesut Özil bu sabah Florence Nightingale Hastanes’inde fıtık ameliyatı oldu. 3 saat süren ve başarılı geçen operasyon sonrası Özil, odaya alındı.

EN AZ 3 AY YOK

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil’in 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıklarken oyuncunun 3 ay sonra tekrar futbola döneceğine ve büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etmişti.

33 yaşındaki futbolcu, Başakşehir’le sadece 21 dakika süre alabildi.