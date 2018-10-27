Mesut Özil, Almanları çıldırttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya’dan büyük tepki gören Mesut Özil paylaşımı ile Almanları çıldırttı.

Almanlar’ın ırkçılığı nedeniyle milli takımı bırakan Mesut, Payitaht mesajıyla Almanlar’ı bir kez daha çıldırttı

Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Türk asıllı yıldız Mesut Özil, ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisinin hayranı çıktı. Başarılı futbolcu, TRT 1’de yayınlanan diziden bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı

Mesut, dizideki “Evladım uyan ki millet de uyansın. Uyan ki düşmana karşı dimdik durasın” repliğini “Eyvallah” notuyla yayınladı. Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Büyük destek alan Mesut’a ırkçı Almanlar ise tepki gösterdi.

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