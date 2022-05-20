Mesut Özil, Ayasofya’da namaz kıldı

Tecrübeli oyuncu Mesut Özil, Ayasofya’da namaz kıldığı görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Mesut Özil, Hayırlı Cumalar paylaşımlarına Ayasofya Camii’nden devam etti…

Mesut Özil’in Endonezya gezisi kısa sürdü… 18 Mayıs’ta transfer görüşmesi için Endonezya’ya uçan yıldız futbolcu dün gece İstanbul’a geri döndü. Mesut Özil, Cuma namazını bu kez Ayasofya Camii’nde kıldı. Twitter hesabında Ayasofya’lı fotoğraf paylaşan 34 yaşındaki futbolcu “Hayırlı Cumalar” diledi.

86 YIL SONRA İBADETE AÇILMIŞTI

Ayasofya Camii 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz’da Kuran-ı Kerim tilaveti ile ibadete açılmıştı. Salgın önlemleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı Cuma namazına kısıtlı sayıda kişi alındı ve ilk namaz kılındı.