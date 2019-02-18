Mesut Özil Fenerbahçe’de!

İngiliz ekibi Arsenal’de istenmeyen adam ilan edilen Mesut Özil’in yeni adresi Fenerbahçe oldu.

Sezon sonunda Arsenal’den ayrılması kesinleşen süper yıldız için İtalyan basını her ne kadar ‘Yeni takımı İnter’ diye yazsa da Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye imza atacağı ifade edildi.

‘Topçuların’ tecrübeli teknik direktörü Unai Emery ile yıldızı barışmayan ve satış listesine konan Mesut’un önümüzdeki sezon ‘Çubukluyu’ giyeceği öğrenilirken, Fenerbahçe Kulübü ile bağlantıları güçlü olan bir FIFA Menajerinin yakın zamanda Comolli’yle bir araya geldiği ve Mesut transferinden de söz edildiği belirtildi.

Başkan Ali Koç’un sponsorlar aracılığıyla Mesut Özil’e imza attıracağı ciddi bir şekilde konuşulurken, Arsenal’in bu transferde zorluk çıkarmayacağı ve 28 yaşındaki oyuncunun maaşından kurtulmak için gereken kolaylığı sağlayacağı anlaşıldı.

Akşam’da yer alan habere göre; yakın çevresine ‘Mesut Özil transferi yüzde 80 bitti’ söylemlerinde bulunan Comolli’nin ‘Arsenal uygun bir bonservis bedeliyle onu biz vermeye hazır başkanımız bu işi bitirdi’ ifadelerini kullandı.