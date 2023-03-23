Mesut Özil futbolu bıraktı

Başakşehir forması giyen dünyaca ünlü oyuncu Mesut Özil, futbolu bırakma kararını duyurdu.

Özil, açıklamasında “Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’ye transferinden sonra yaşadığı sakatlıklar ile gündeme gelen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, futbolu bıraktığını açıkladı.Son olarak Başakşehir forması giyen Özil, kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Özil, açıklamasında “Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim”ifadelerini kullandı.

Kariyerinin unutulmaz anlar ve duygularla dolu muhteşem bir yolculuk olduğunu aktaran 34 yaşındaki Özil, formasını giydiği Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’deki tüm takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Yıldız ismin, futbolu bıraktığına dair yaptığı açıklamayı Real Madrid formasıyla olan fotoğrafıyla paylaşması dikkat çekti.

159 kez formasını giydiği Real Madrid ile lig ve Kral Kupası şampiyonluğu yaşayan Mesut Özil, 254 kez forma giydiği Arsenal ile de 4 kez Federasyon Kupası kazandı. Almanya Milli Takımı’yla 92 kez sahaya çıkan ve 23 gol atan Özil, Brezilya’nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşmıştı.