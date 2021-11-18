Mesut Özil: Galatasaray’ı yeneceğiz

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertli takımın başarılı oyuncularından Mesut Özil’den iddialı bir açıklama geldi.

Fenerbahçe’de oynamanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen dünya yıldızı Mesut Özil, “Derbileri seyrederek büyüdüm. Galatasaray maçı benim için zirve. Onları yenip döneceğiz” dedi.

Fenerbahçe’nin sancılı yıldızı Mesut Özil’den derbi açıklaması. FB TV’ye konuşan dünya yıldızı, takım olarak çok motive olduklarını belirtirken “Biz hazırız. Taraftarlarımız bize her zaman güvensin ve destek olsunlar. Orada kazanıp, camiamıza 3 puanı hediye edeceğiz” dedi. Rakip Galatasaray olduğu için heyecanlı olduklarını dile getiren Mesut, derbiyi kariyer zirvesi olarak niteledi. Almanya’da, İspanya’da İngiltere’de en üst seviyede oynayan Mesut Özil buna rağmen, “Ben Fenerbahçeliyim. Derbileri seyrederek büyüdüm. Bu yüzden Galatasaray maçı benim için zirve” diye konuştu.

HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Çubukluyu giyerek çocukluk hayalini gerçekleştirdiği söyleyen Mesut Özil, “Derbide ilk on birde olup, takıma yardım etmek istiyorum. Takım olarak hedeflerimiz var. Kendi hedeflerim de var. Umarım sezon sonunda bunlara ulaşırız” diye konuştu. Mesut “Birkaç sakatımız var, millî takımdakiler bugün dönecek. Ancak motive olduk. Herkesin morali yüksek. Pazar günü hazır olup Galatasaray’ı yeneceğiz” dedi. Derbi havasını sadece futbolcuların değil camianın da yaşadığına dikkat çeken on numara, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Ama taraftarımızın desteğiyle bunu aşacağız” yorumu yaptı.