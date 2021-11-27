Mesut Özil idmana çıktı

Fenerbahçe forması giyen ve sakatlığı nedeniyle görev yapamayan tecrübeli oyuncu Mesut Özil, takımla birlikte idmana çıktı.

Pazartesi günü Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlığı bulunan Mesut Özil de takımla çalıştı.

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde idman yaptı.

Olympiakos ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular, idmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı, pas çalışmasıyla sürdürdü.

Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Mesut Özil takımla birlikte çalışırken; Altay Bayındır ve Enner Valencia günü tedavi programları ile tamamladı.