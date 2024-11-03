Mesut Özil Motosiklet Ehliyeti İçin Sınavda

MESUT ÖZİL’İN SİNAVA GİRMESİ ŞAŞIRTTI

Eski futbolcu Mesut Özil, Arnavutköy’de yer alan Taşoluk Trafik Eğitim Parkuru’nda A1 motosiklet ehliyeti almak için saat 10.45’te sınava girdi. Sınav kurulu, isim benzerliği olduğu düşüncesindeyken, Özil’in sınav saati için alanda bulunması herkesi şaşırttı. Özil’in motosiklet kullanma anları ile sınav süreci cep telefonu kameralarına yansıdı.

FUTBOL CARİERİ VE TAKIMLARI

Kariyerine Almanya’da başlayan Mesut Özil, Bundesliga takımlarından Werder Bremen’deki başarısıyla Real Madrid’e transfer oldu. Ardından Schalke 04, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımlarda da forma giyen Özil, futbol dünyasında önemli bir yer edindi.