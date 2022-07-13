Fenerbahçe ile yolları ayrılan başarılı oyuncu Mesut Özil transferi resmen açıklandı.

Medipol Başakşehir, Mesut Özil transferini resmen açıkladı… Turuncu-Lacivertliler, Başkan Göksel Gümüşdağ’ın 22 Aralık 2018’de Mesut Özil ile ilgili söylediği, “Bir gün yollarımız Başakşehir’de kesişecek.” sözlerini paylaştı.

Fenerbahçe’yle olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Mesut Özil’in Medipol Başakşehir’le görüştüğü iddia edilmişti. Turuncu-Lacivertliler, Başkan Göksel Gümüşdağ’ın 22 Aralık 2018’de Mesut Özil ile ilgili söylediği, “Bir gün yollarımız Başakşehir’de kesişecek.” sözlerini paylaşarak transferi resmen açıkladı.