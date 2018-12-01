Mesut Özil’den bayrak açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya’da eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mesut Özil’den bomba bir açıklama geldi.

Arsenal’de forma giyen Mesut Özil, hayranı olduğu ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisini sosyal medyadan paylaştı. Türk bayrağını dalgalandırmayı da unutmadı.

Ayrımcılığa uğradığı için Alman Milli Takımı’nı bırakan Mesut Özil, TRT 1’de yayınlanan ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisine hayran kaldı. Daha önce diziyi sosyal medya hesabından paylaşan ünlü futbolcu, yine benzer bir paylaşım yaptı. Arsenal’de forma giyen ve manken Amine Gülşe ile evlilik yolunda ilerleyen Özil, dizideki bir sahneyi yine sosyal medyadan paylaştı. Türk bayrağımızı da dalgalandıran Özil, bu paylaşımla Türkiye düşmanlarına adeta mesaj yolladı.

Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe ile birlikte ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisini kaçırmıyor. Ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından dizinin tanıtımını yapıyor.

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