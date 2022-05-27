Mesut Özil’den Fenerbahçe açıklaması

Tecrübeli oyuncu Mesut Özil, Endonezya ziyaretinde Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkent Jakarta’da kişisel markasının ürünlerinin imal edildiği fabrikayı gezen Özil burada işçilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Mesut Özil ayrıca Endonezya Spor ve Turizm Bakanı’yla da görüşmeler gerçekleştirdi. Burada soruları yanıtlayan tecrübeli futbolcu Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ‘nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, Endonezya’ya ziyarette bulundu. Başkent Jakarta’da M10 markasının ürünlerinin imal edildiği fabrikayı gezen Özil burada işçilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Mesut Özil ayrıca Endonezya Spor ve Turizm Bakanı’yla da görüşmeler gerçekleştirirken, dünyaca ünlü yıldız futbolcunun sosyal medyada çok sayıda Endonezyalı takipçisi bulunuyor.

Burada soruları yanıtlayan tecrübeli futbolcu Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil’e sorulan “Endonezya’da bir takımda oynar mısınız? Bu hangi takım olurdu?” soruya yıldız futbolcunun yanıtı “Fenerbahçe’de kontratım var ve Fenerbahçe’de mutluyum. Endonezya’da oynayacak olsaydım Bali United’da oynamak isterdim.” oldu.