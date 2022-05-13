Mesut Özil’e Amerika’dan talip çıktı

Fenerbahçe’de bekleneni veremeyen Mesut Özil’e Amerika Birleşik Devletleri’nden talip çıktı.

Fenerbahçe’ye büyük umutlarla gelen ancak sonrasında kadro dışı kalan Mesut Özil’in geleceği merak konusu. Türk asıllı Alman yıldıza ABD’den iki ciddi talibin çıktığı öğrenildi.

Sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak isteyen Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro planlaması başladı.

Teknik direktörlük koltuğunu Jorge Jesus’a emanet etmek için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın raporu doğrultusunda kadrosuna önemli takviyeler yaparak şampiyonluk hasretini dindirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’de yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Özellikle Mesut Özil’in kulüpteki geleceği tartışılmaya devam ediyor.

Türk asıllı Alman futbolcunun kadro dışı kaldıktan sonra durumu belirsizliğini koruyor.

Sarı-lacivertli kulüple 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mesut Özil’in ABD kulüplerinin radarında olduğu ileri sürüldü.