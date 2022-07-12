Tecrübeli oyuncu Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan tecrübeli oyuncu Mesut Özil’in yeni takımı Medipol Başakşehir oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Fenerbahçe’den ayrılan Mesut Özil ile transfer şartlarını görüşüyor.

Medipol Başakşehir, Mesut Özil’i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu’nun yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. Turuncu-lacivertli yönetim, bu talebin ardından Mesut Özil ile görüşmelere başladı.

Mesut Özil ile Başakşehir arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.