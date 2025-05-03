Mesut Soyalan Karavana Dönüştürdü

DEPREM SONRASI YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremleri birebir deneyimleyen Mesut Soyalan, ailesinden 16 kişiyi kaybetmesi sonrası tüm eşyalarını minibüsüne yükleyerek Eskişehir’e yola çıktı. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonucunda 50 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Bu trajedinin ardından, Antakya’dan Eskişehir’e gelen Soyalan, burada yeni bir başlangıç yapma kararı aldı.

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR

Bir süre Kanlıkavak’ta kaldıktan sonra iş bulup ev tutan Soyalan, çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Yaklaşık 80 bin TL masraf ederek minibüsünü karavana dönüştüren Soyalan, içinde ocak ve eviye olan bu aracıyla hafta sonları kamp yapmaya başladı. Soyalan, bu minibüsü 9 yıl önce bir kokoreç aracı olarak satın aldığını ve tadilatların devam ettiğini dile getirdi.

KENDİ EMEĞİYLE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Mesut Soyalan, aracıyla ilgili olarak “Bu benim çocukluk hayalimdi. Çocukken benden küçük Vosvos’lar vardı, onlarla kamp yaparken çadır kurmak zor geliyordu. O hevesle bu aracı aldım. Yaklaşık 9 yıldır bende olan bu araç ilk olarak kokoreç aracıydı” şeklinde açıklamada bulundu. Soyalan, iç mekan çalışmalarının henüz tamamlanmadığını, perdeler ve raflar yapılacağını da aktardı.

Soyalan, “Bu süreçte gerçekten çok masraf oluyor. Minimum 80 bin TL harcadım. Bütün bu çalışmaları arkadaşımla el emeğiyle yapıyoruz. Ustaya yaptırmadım, her şeyi biz kendimiz yaptık” diye ekledi.

ESKİŞEHİR’DE YENİ BİR HAYAT

Minibüsü hurda olarak alıp emekle güzelleştirdiğini belirten Soyalan, “Yaklaşık iki senedir buradayım ve Antakya’ya 12 kez gidip geldim. Tüm eşyalarımı bu araca koyarak geldim, Eskişehir’de yeni bir hayat kurdum. Gidecek yerim yoktu, bir hafta Kanlıkavak’ta kaldım ama sonra bir iş buldum ve evimi tuttum. Bu aracı artık hafta sonları kamp için kullanıyorum” şeklinde sözlerini sonlandırdı.