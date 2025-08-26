Mesut Süre, Eğlenceli Bir Radyo Sunucusudur

RADYO DÜNYASINDAKİ YERİ

Mesut Süre, radyo dünyasında sevilen bir isim olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda sahne performansları da ilgi çekiyor. Peki, Mesut Süre kimdir ve nerelidir? YouTube’da yayınlanan programları ve çeşitli dijital içeriklerle tanınan Süre’nin yaşamı ve kariyeri hakkında merak edilen detaylar mevcut. Mesut Süre, 23 Mart 1981 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi ve şu anda 44 yaşında. Eğitim hayatına Bursa’da başlayarak, üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi’nin İngilizce İşletme Bölümü’nde tamamladı.

KARİYERİNE GİDEN YOL

Kariyerine radyo programcılığıyla adım atan Süre, üniversite yıllarında Eskişehir’de okul radyosunda çalışarak medya sektörüne giriş yaptı. Ardından İstanbul’a taşınarak Radyo D ve Karma Türk FM gibi istasyonlarda görev aldı. Ancak en çok tanındığı proje, 2007 yılında Rock FM’de başlattığı Rabarba programı oldu. Rabarba, Rock FM ve devamında sosyal medyada yayınlanan efsanevi bir radyo programı olarak biliniyor.

Mesut Süre’nin YouTube’da yayımlanan “Mesut Süre ile İlişki Testi” adlı programı, çiftlerin ilişkilerini mizahi bir dille sorguluyor ve oldukça popüler bir içerik oldu. Ayrıca, Fazlı Polat ve Anlatan Adam ile sunduğu çok izlenen Meksika Açmazı podcast serisi bulunuyor. Stand-up gösterileriyle de Türkiye genelinde sahne performansları sergileyen Süre, tek kişilik gösterileriyle dikkat çekiyor. Sinema projeleri arasında “Piyasadan Büyük Alacağımız Var”, “Yapışık Kardeşler”, “Bizans Oyunları” ve “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” gibi yapımlarda oyuncu olarak yer aldı.

İDDİALAR VE TARTIŞMALAR

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bir kadın, Mesut Süre’nin tacizine uğradığını iddia etti. Bu iddia, bir staj programı için çay bahçesinde görüştüğü Süre’nin, yemek yeme bahanesiyle evine davet ettiğini belirtti. Kadın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Üniversitedeyken bir dergi çıkarıyorduk. Bu dergide alternatif komedi üzerine ‘az ünlü’ komedyenlerle bir söyleşi yapmak istedik. Bu vesileyle o dönem radyo programcılığı yapan ve küçük kulüplerde sahne alan Mesut Süre ile tanıştık.” Ardından özetle görüşmenin yemeğe dönüştüğünü ve evde yaşanan olayları anlattı. “Mesut Süre’nin Beşiktaş’taki evine gittik, yemeğimizi yedik. Artık gitme vakti geldiğinde beni kolumdan tutup koltuğa yatırdı.”