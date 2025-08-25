Mesut Süre Hakkında Taciz İddiası

ÜNLÜ KOMEDYEN HAKKINDA TACİZ İDDİASI

Mesut Süre, ünlü komedyen ve radyo programcısı olarak gündeme oturdu. Bir genç kadın, üniversite yıllarındaki bir olayda, Süre’nin kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdü. Kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, staj programı için Süre ile çay bahçesinde görüştüğünü, Süre’nin daha sonra yemek yeme bahanesiyle evine davet ettiğini belirtti.

OLAYIN DETAYLARI

Kadının paylaşımında şu ifadelere yer verildi: “Üniversitedeyken bir dergi çıkarıyorduk. Bu dergide alternatif komedi üzerine ‘az ünlü’ komedyenlerle bir söyleşi yapmak istedik. Bu vasıtayla o dönem radyo programcılığı yapan ve küçük kulüplerde sahne alan Mesut Süre ile tanıştık. Bir süre sonra Mesut Süre bir staj programıyla ilgili görüşmek üzere benimle iletişime geçti. Bu görüşmeyi Beşiktaş’ta bir çay bahçesinde yaptık. Daha sonra acıktığını söyledi, ‘Yemek yiyelim’ dedi. Kabul ettim. ‘Dışarıda para harcamayalım, evde çok güzel yemek var, bizde yiyelim’ dedi. Yine kabul ettim. (Henüz Türkiye’nin bu kadar korkunç olmadığı dönemlerdi, bir sakınca görmemiştim. Bu açıklamayı yapma gereği duymak bile beni yaralıyor.) Mesut Süre’nin Beşiktaş’taki evine gittik, yemeğimizi yedik.”

TACİZ ANLATIYOR

Kadın, yemeğin ardından gitme vakti geldiğinde Süre’nin kendisini koltukta yatırıp öpmeye çalıştığını ifade etti. “Ben 1.60 boyundayım. Mesut Süre bildiğim kadarıyla 2 metrenin üzerinde. Güçlükle altından çıkabildim. Karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Derhal evden çıktım ve bir daha kendisiyle görüşmedim.” şeklinde devam etti. Kadın, Süre’nin oldukça sevilen bir komedyen olduğunu ve cinsiyetçilik yapmayan bir şahıs olarak anıldığını da vurguladı.

DELİLLERİ KAYBETMİŞ

Sorunun büyümesiyle beraber, kadının “Muhtemelen ya iftira attığım ya kuyruk salladığım söylenecek. İspatlayabileceğim bir durum yok.” dediği dikkat çekti. “Şahsın beni davet ettiği eski mesajlarını aradım ancak olayın üzerinden 13 yıl geçtiği için herhangi bir mesaj bulamadım. Tek gösterebileceğim şey, dergideki makale” şeklinde ifadeler kullandı. Kadın, yediği yemeğin ıspanak olduğunu ve bunun aklında kaldığını ekledi.