Mesut Süre Suçlamaları Reddetti, Hukuki Süreç Başlatacak

SUÇLAMALARI KESİN BİR DİLLE REDDETTİ

Radyo programcılığı ve sahne performanslarıyla tanınan Mesut Süre, kendisine yöneltilen suçlamaları açık bir dille reddetti. Süre, bu iddiaların bir “ifşa” değil, “itibar karalama girişimi” olduğunu belirtti ve hukuki süreç başlatacağını duyurdu. 23 Mart 1981’de Bursa’da dünyaya gelen Mesut Süre, Türk radyo programcısı ve stand-up komedyeni olarak biliniyor. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa’da tamamladıktan sonra, bir süre profesyonel 2. Lig basketbol takımlarında basketbol oynamıştır. Ardından Anadolu Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü kazanan Süre, üniversite döneminde okul radyosunda çalışmaya başlamış ve Eskişehir’de kendi yazdığı metinlerle birçok mekânda sahne almıştır.

RADYO KARIYERİ VE STAND-UP PERFORMANSLARI

Radyo kariyerine ilk olarak Radyo’D’de Hakan Gündüz ile başlayan Süre, ardından Karma Türk FM’de Onur Yar ile çalıştı. 2007 Ekim ayında Rock FM’de “Sabah Problemi” programının sunuculuğunu üstlenmeye başlayan Süre, kısa bir süre sonra “Rabarba” programıyla geniş kitlelere hitap etmeye başladı. Stand-up gösterilerine de devam eden Mesut Süre, ayrıca Bloomberg HT’de her Cuma akşamı yayınlanan “Stand Up Comedy” programında da performans sergiliyor. Yazar olarak da öne çıkan Süre, İlker Gümüşoluk ve Mustafa Kemal Ayça ile birlikte “Piyasadan Büyük Alacağımız Var” adlı kitabı 24 Kasım 2012’de Destek Yayınları aracılığıyla yayımladı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATMA KARARI

Son günlerde Mesut Süre’ye yönelik bazı taciz iddiaları gündeme geldi. Süre, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile bu suçlamaları kesin bir dille reddetti. Açıklamasında, “Dün geceden beri yaşadığım durumun şokunu atlatabilmiş değilim” ifadelerine yer verdi. Kendisine yönelen iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayan komedyen, sosyal medyada hızla yayılan suçlamalar nedeniyle linç girişimine maruz kaldığını ifade etti. Süre, yıllardır tanıdığı insanların bu konuda hassasiyetinin farkında olduğunu belirtti. Bu durumu bir “ifşa” değil, açık bir “itibar suikasti” olarak nitelendiren Mesut Süre, hem kişiliğine hem de mesleğine yönelik yapılan haksız ithamlara karşı hukuki yollara başvuracağını açıkladı.