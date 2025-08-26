Mesut Süre Taciz İddiası Nedir?

MESUT SÜRE TACİZ OLAYI ÜZERİNE İDDİALAR

Bir üniversite öğrencisi kadın, Mesut Süre ile staj görüşmesi sırasında yaşadığı tacizi sosyal medya hesabından ayrıntılı bir şekilde paylaştı. Bu taciz iddiaları sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından yayıldı ve tartışmalara yol açtı. Olay henüz resmi bir açıklama ile doğrulanmamış olsa da, kamuoyunun dikkatini çekti. İşte söz konusu iddiaların detayları ve bu süreçte yaşanan gelişmeler.

GÖRÜŞME VE DAVET DURUMU

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan genç kadın, üniversite yıllarında bir dergi projesi kapsamında Mesut Süre ile tanıştığını ve alternatif komedi üzerine bir röportaj yapmak istediğini aktardı. Daha sonra Mesut Süre’nin onunla bir staj programı için iletişime geçtiğini ifade eden kadın, görüşmelerinin Beşiktaş’taki bir çay bahçesinde gerçekleştiğini söyledi. İddialara göre, Mesut Süre, görüşme sırasında acıktığını belirterek, yemek yeme bahanesiyle genç kadını evine davet etti.

OLAYIN ARAŞTIRILMASI

Kadın, o anları şu şekilde dile getirdi: “Evde çok güzel yemek var, bizde yiyelim dedi. Kabul ettim. O dönemde Türkiye bu kadar korkutucu bir yer değildi, bir sakınca görmemiştim.” Görüşmenin ardından yemek yedikten sonra kalkmak istediğinde, Mesut Süre’nin kendisini koltuğa yatırarak fiziksel temas kurmaya çalıştığını dile getirdi. Kadın, bu duruma direndiğini ve evden ayrıldığını belirtti. Şu ana kadar Mesut Süre veya temsilcileri tarafından olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, hukuki bir sürecin başlatılıp başlatılmadığı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Taciz iddiaları, yalnızca mağdurun sosyal medya paylaşımına dayanmaktadır.