Mesut Yılmaz: Kemoterapi görüyorum

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’dan kötü haber geldi. Yılmaz, geçirdiği başarılı ameliyat sonrası kemoterapi görmeye başladığı öğrenildi.

Eski başbakanlardan 71 yaşındaki Mesut Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, “Sağlık durumumu merak eden arkadaşlarım, dostlarım ve sosyal medya aracılığıyla sayfayı mesaj yağmuruna tutan takipçilerim için bilgilendirme…” anonsuyla bir paylaşımda bulundu.

Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde kanserli tümör tespit edilmesi nedeniyle 23 Ocak tarihinde başarılı bir operasyon geçirdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

“Halen önleyici kemoterapi tedavisi görüyorum. Grip salgını ve enfeksiyon sebebiyle görüşmelerime sınırlama getirdiler. Her şey normal seyrinde devam etmektedir. İlgilenen, yorum yapan ve arayan herkese teşekkür ediyorum. En derin saygı ve sevgilerimle.”

NTV