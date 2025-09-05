Mesut Yılmaz Ortaokulu Törenle Açıldı

HATAY’DA YENİ ORTAOKUL AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Hatay’da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Özbuğday Ortaokulu’nun yerine, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın adını taşıyan yeni bir okul açıldı. Antakya ilçesinde yer alan okul, GSD Eğitim Vakfı Başkanı Turgut Yılmaz tarafından inşa edildi. Yapımı tamamlanan 4 katlı ve 32 derslikli okul için düzenlenen açılış törenine, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz katıldı.

TÜM ALANLARDA İHYA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Açılışta konuşan Vali Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Hatay’ı yeniden imar etme amaçlı en büyük iyileştirme operasyonunu başlattıklarını belirtti. Masatlı, “Bu operasyonda kalıcı konutlardan eğitim kurumlarına, sosyal hizmetlerden kültürel yapılarımıza kadar her alanda ihya, imar ve inşa çalışmalarına başladık. ‘Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde bırakılamaz’ diyerek bunu bir şahsi mesele olarak gördük ve çalışmalarımızı seferberlik ruhuyla sürdürüyoruz. Yılmaz ailesine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

AĞABEYİNİN İSMİNİ YAŞATMAKTAN GURUR DUYUYOR

Turgut Yılmaz, ağabeyi Mesut Yılmaz’ın anısını yaşatacak bu okulun açılışında bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti. “Depremin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Bu okulu inşa ederek ağabeyimin asil ismini Hataylılara emanet ediyoruz. Öğrencilerimiz, Hatay’da Atatürk ilkelerinin yılmaz bekçileri olacak” diyen Yılmaz, nesillerin özgür düşünen bireyler olarak yetişeceğini ve ülkemize yararlı bireyler çıkaracağını ifade etti.

MESUT YILMAZ’IN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEM VURGULANDI

Berna Yılmaz, okulun açılışında çok gururlu olduğunu dile getirerek, “Okulumuzun hayata geçirilmesi, ailemizin değerlerini ve Mesut’un topluma hizmet idealini yaşatmanın en güzel örneklerinden biridir. Eğitim, onun en çok önem verdiği alanlardan biriydi. Bugün burada açılışını yaptığımız bu okul, onun ideallerini yansıtmaktadır” şeklinde konuştu. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de, bu okulun hayırlı olmasını dileyerek, deprem sonrası 11 ilde derslik sayısını artırma hedeflerini açıkladı. Yelkenci, “2026 Aralık itibarıyla bu illerimizde derslik sayısının yüzde 16 fazlasına, Hatay’da ise yüzde 22 fazlasına çıkmayı hedefledik” ifadelerini kullandı.