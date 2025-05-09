Meta, Stablecoin Entegrasyonuna İlgi Gösteriyor

META’NIN STABLECOIN ENTEGRASYONU ÜZERİNE STRATEJİLERİ

Meta’nın stablecoin entegrasyonuna olan ilgisi, özellikle ABD’de Trump yönetiminin kripto para ekosistemine daha olumlu bir düzenleyici yaklaşım sergilemesiyle örtüşüyor. Şirket, eski Ripple yöneticisi Ginger Baker’ı ürün başkan yardımcısı olarak kadrosuna dahil ederek bu stratejisini güçlendiriyor.

LIBRA PROJESİ VE GELECEK PLANI

Meta, 2019 yılında Facebook ismi altında Libra projesiyle kripto para dünyasına ilk adımını atmıştı. Dolar bazında tasarlanan dijital varlık, düzenleyici engeller nedeniyle hayata geçemedi ve 2022’de Diem ismiyle kapandı. Fortune dergisinin beş farklı kaynağına dayanan haberine göre, Meta şimdi Instagram ve diğer platformlarında içerik üreticilerine ödemelerde stablecoin kullanımını değerlendirmekte. Bu adım ile şirket, özellikle uluslararası ödemelerde yüksek işlem maliyetlerini azaltmaya çalışıyor.

TEKNOLOJİ FİRMALARI İLE İLETİŞİM VE REKABET

Meta’nın konuyla ilgili kararlılığı, eski Ripple yöneticisi Ginger Baker’ın işe alınmasıyla daha da netleşiyor. Şirketin ayrıca kripto altyapı firmalarıyla iletişim kurarak bölgelerarası ödeme maliyetlerini düşürmeye yönelik çözümler arayışı içerisinde olduğu belirtiliyor. Bu gelişmeler, ABD’de Trump yönetiminin kripto para dünyasına yönelik daha destekleyici düzenleyici tavrının benimsendiği bir dönemde gerçekleşiyor. Büyük teknoloji şirketleri, bankalar ve stablecoin sağlayıcıları, ABD’deki stablecoin düzenlemelerinin şekillendirilmesi konusunda şimdiden kıyasıya yarış içerisinde. Toplam stablecoin piyasa değeri 232,14 milyar dolar seviyelerine ulaşıyor. Bu pazarın büyük kısmını ise Tether’in USDT’si ve Circle’ın USDC’si oluşturuyor. Meta’nın bu alana dahil olması, stablecoin pazarının dinamiklerini önemli ölçüde etkileyebilir.