Meta, Yatırım Ve Ödeme Dolandırıcılığını Durduruyor

Meta, çevrim içi dolandırıcılıklara karşı aldığı tedbirler çerçevesinde, yatırım ve ödeme dolandırıcılıklarından korunmaya yönelik önerileri ve platformda bulunan güvenlik araçlarını paylaştı. Şirketin açıklamasına göre, yatırım dolandırıcılıkları, genellikle hızlı ve risksiz kazanç vaatleri ile insanların karşısına çıkabiliyor. Dolandırıcılar, sosyal medya, e-posta, mesajlaşma uygulamaları veya telefon aracılığıyla “özel yatırım fırsatları” sunarak ya da “ücretsiz yatırım eğitimleri” ile kullanıcılardan pahalı koçluk hizmetleri için ödeme yapmalarını istemektedir. Ödeme dolandırıcılıkları ise başka bir yaygın dolandırıcılık türü olarak öne çıkıyor, dolandırıcılar, Facebook Marketplace gibi platformlarda kendilerini gerçek satış yapanlar gibi göstererek, ürün teslim edilmeden önce ödeme talep edebiliyor ve kaybolabiliyor. Ayrıca, kurbanın hem parası hem de ürünü kaybetmesine yol açabilecek sahte makbuzlarla fazla ödeme yapma ve iade talebinde bulunma yöntemleri de kullanılabiliyor.

YATIRIM VE ÖDEME DOLANDIRICILIĞINI TANIMA

Kullanıcıların güvende kalmalarına destek olmak amacıyla şirket, yatırım ve ödeme dolandırıcılıklarını tanımalarına yardımcı olabilecek içgörüler ve ipuçları paylaşıyor. Bunun yanı sıra, platformda mevcut güvenlik araçlarına dikkat çekiyor. “Yalnızca tanıdığınız ve güvendiğiniz kişilere para gönderin” diyen şirket, dolandırıcılık karşıtı araçlar arasında “Marketplace Messenger uyarıları”, “tanınmış kişiler için video ile doğrulama özelliği” ve “gizlilik ayarları kontrolü” gibi özelliklerin bulunduğunu söylüyor. Kullanıcıların bu tür dolandırıcılıkları fark etmelerine yönelik bazı temel ipuçları da sunuluyor; “Yatırım tavsiyesi alırken dikkatli olun”, “Teklif real olamayacak kadar iyiyse, muhtemelen gerçek değildir” ifadeleri ile “Yalnızca tanıdığınız ve güvendiğiniz kişilere para gönderin” şeklinde uyarıda bulunuyor.

Şirket, organize dolandırıcılık girişimlerine karşı aktif önlemler almakta ve 2024’ün başından itibaren Myanmar, Laos, Kamboçya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filipinler’de faaliyet gösteren dolandırıcılık merkezlerine bağlı 7 milyondan fazla hesabı tespit ederek kaldırmıştır. Mart ayında ise Hindistan ve Brezilya’daki kullanıcıları hedef alan 23 binden fazla dolandırıcılık sayfası ve hesabı kapatıldı. Dolandırıcıların faaliyetlerini genellikle tek bir platformla sınırlı tutmadığına dikkat çeken Meta, dünya genelinde işbirlikleri ile dolandırıcılıkla mücadele çabalarını genişletiyor. Aynı zamanda, insanların dolandırıcılıkları öğrenmesine ve koruma yollarını tanımasına destek olmak için global eğitim çalışmalarına yatırım yapıyor.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE YAPAY ZEKÂ İMKANLARI

Kamu kuruluşları, yetkililer ve içerik üreticileri ile yapılan işbirlikleri sonucunda farklı bölgelerde farkındalık kampanyalarının oluşturulması amaçlanıyor. Bu girişimler, iki faktörlü doğrulama gibi basit koruma önlemlerini teşvik etmeyi ve çevrim içi güvenlik rehberliğini daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Ayrıca şirket, dolandırıcılık, kimlik avı ve sahtekarlık girişimlerini daha etkili bir şekilde tespit ve önlemeye yardımcı olacak yapay zeka destekli “Llama Defenders Programı”nı başlattığını da duyuruyor.