Meta, Zarar Verici Konuşmaları Engelliyor

META YAPAY ZEKA GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR

Meta, genç kullanıcıların şirketin yapay zekâ sohbet botları ile zararlı konuları tartışmalarını önlemek amacıyla yapay zekâsını yeniden eğitiyor ve yeni koruma önlemleri ekliyor. Şirket, gençlerin intihar, kendine zarar verme ve yeme bozuklukları gibi hassas konuları Meta AI ile görüşmelerini engellemek için ekstra bir “önlem seti” eklediklerini belirtiyor. Ayrıca, uygunsuz sohbetlere yol açabilecek kullanıcı tarafından oluşturulmuş yapay zekâ karakterlerine gençlerin erişimi de kısıtlanacak.

DEĞİŞİKLİKLER RAHATSIZ EDİCİ ETKİLEŞİMLER SONRASI GELDİ

TechCrunch’ın aktardığı bu değişiklikler, Meta AI ile gençler arasındaki rahatsız edici etkileşimlere dair çok sayıda raporun ardından gerçekleşiyor. Bu ayın başında bir Reuters haberinde, şirket içi bir Meta politika belgesinde yapay zekâ sohbet botlarının reşit olmayan kullanıcılarla “duygusal/erotik” sohbetlere izin verdiği ortaya çıkmıştı. Meta, bu ifadenin “yanlış ve politikalarımızla tutarsız” olduğunu ve bu nedenle metinden kaldırıldığını duyurdu. Ayrıca, The Washington Post’un yaptığı araştırma, Meta AI’nın genç hesaplara intihar, kendine zarar verme ve yeme bozuklukları konusunda “yol gösterdiğini” ortaya çıkardı.

KORUMA ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRILIYOR

Meta, Instagram ve Facebook’ta bu tür etkileşimlerin gençler için mümkün olmaması adına koruma önlemlerini sıkılaştırıyor. Meta sözcüsü Stephanie Otway, Engadget’e yaptığı açıklamada, “Yapay zekâ ürünlerimize başından beri gençler için korumalar yerleştirdik; bunlar, kendine zarar verme, intihar ve yeme bozukluklarıyla ilgili yönlendirmelere güvenli yanıt vermek üzere tasarlandı” diyerek şirketin bu konudaki kararlılığını vurguladı.