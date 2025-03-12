Metafizik Uzmanı Gürel’in Ölümü İle İlgili Konuştu

ECE GÜREL’İN ÖLÜMÜNDE METAFİZİK ETKİLER

Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Ece Gürel’in vefatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürel’in cadılık eğitimi sonrasında psikolojik durumunun bozulduğunu savunan Şentürk, genç kadının ölümünün metafizik unsurlarla bağlantılı olduğunu ileri sürdü. “Ece Gürel’in ölümünün yüzde yüz metafizikle ilgisi var” diyen Şentürk, eğitimlerin kişinin psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti.

Şentürk, “Ece Gürel’in eğitimle alakalı ölüme sürüklendiğini düşünüyorum” ifadelerini kullanarak, bu tür uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğinin önemine değindi. Ayrıca, Ece Gürel’in doğaüstü güçlere olan ilgisinin zamanla bir risk arz ettiğini belirten Şentürk, “Ece Gürel, cadılık eğitimi almaya başladıktan sonra psikolojiyi kaybetmeye başladı” dedi.

Belgrad Ormanı’nda yapılan ritüellere de değinen Şentürk, kaybolma sürecine ilişkin önemli bir detayı paylaştı. “Metafizik alemle alakası olmayan birinin 3 gün boyunca orada kalması mümkün değil” diyen Şentürk, olayın doğaüstü bir boyutu olabileceğini ima etti. Metafizik ve spiritüel uygulamaların yanlış yönlendirilmesiyle beraber büyük tehlikeler doğabileceğini vurgulayan Şentürk, “Büyü yapanlar ve yaptıranlar mutlaka bedelini öder” ifadesiyle uyarıda bulundu.

Astral seyahat konusunun günümüzde gençler arasında yaygınlaştığını belirten Şentürk, “Astral seyahat şu an bir moda, gençler buna yöneliyor” diyerek, bilinçsiz ritüellerin insanları büyük risklere sürüklediğini ifade etti. Belgrad Ormanı’nın bu tür uygulamalar için uygun bir mekan olduğunu söyleyen Şentürk, ritüellerin gerçekleştirilmesi bakımından bölgenin elverişli olduğunu belirtti.

Yanlış uygulamaların insanları tehlikeli sonuçlarla karşı karşıya bıraktığını belirten Şentürk, “Yanlış öğretiler ve ritüeller insanları ölüme terk eder” şeklinde uyarıda bulundu. Ece Gürel’in psikolojik durumunun iş hayatını da etkilediğine dikkat çeken Şentürk, “Ece Gürel’in psikolojisi daha iş yerinde çalışırken bozulmaya başlıyor” dedi. Olayın metafizik boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Şentürk, “Ece Gürel’in üzerinde ‘musallat’ belirtileri var” ifadesiyle durumu daha derinlemesine inceleme gerekliliği üzerinde durdu.