Metafizik Uzmanı Nazarın Tehlikelerine Değindi

NAZARIN CİDDİYETİ

Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Gökay Kalaycıoğlu’nun programına katılarak nazarın çağımızın en büyük hastalıklarından biri olduğunu ifade etti. Şentürk, nazarın insanları ölüme kadar götürebileceğini belirtti. Ayrıca kurşun döktürmenin bilimsel bir açıklaması bulunmadığını vurguladı ve sosyal medyada gençlerin ritüel adı altında büyü yaptığını belirtti.

DUANIN ÖNEMİ

Şentürk, nazara karşı en etkili korunma yönteminin dua olduğunu dile getirerek, “Duaya inanmayan, Kur’an-ı Kerim’e inanmıyor anlamına gelir” şeklinde konuştu. İnancın bu konudaki önemine dikkat çeken Şentürk, günümüzde sosyal medyanın metafizik konuları yanlış bir şekilde yönlendirdiğini savundu. “Sosyal medya, insanları büyüye teşvik ediyor. Gençler, ritüel adı altında büyü yapıyorlar ve bu son derece tehlikeli bir durum” dedi.

KURŞUN DÖKTÜRME HAKKINDAKİ YORUMLAR

Şentürk, kurşun döktürmenin herhangi bir bilimsel temeli bulunmadığını belirterek, “Kurşun döktürmenin bilimsel bir açıklaması yok, tamamen psikolojik bir rahatlama söz konusu” ifadesini kullandı. Ayrıca, cinlerin defne yaprağından ya da sirkeden korkmasının mümkün olmadığını söyledi. Metafizik dünyayı anlamanın Farsça bilmeye bağlı olduğunu vurguladı.

CİNLERİN VE KARABASAN’IN GİZEMİ

“Üç harfliler, bizden daha âlim, daha bilgili, daha hafız varlıklardır” diyen Şentürk, cinler alemiyle ilgili merak edilen konulara da değindi. Karabasan’ın varlığı hakkında konuşan Şentürk, “Yedi tane cin padişahı vardır, Karabasan da onlardan biri. Karabasan’ın arkasında kesinlikle büyü vardır” diye belirtti. Bu açıklamalar, dinleyicilerin dikkatini çeken önemli noktalar arasında yer aldı.