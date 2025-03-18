Metafizik Uzmanı Şentürk’ün Nazar Açıklamaları

NAZARIN ETKİLERİ VE ÖNEMİ

Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Gökay Kalaycıoğlu ile yaptığı görüşmede nazarın günümüzdeki yeri ve önemli etkileri üzerine konuştu. Şentürk, nazarın çağımızın en büyük hastalıklarından biri olduğunu vurgulayarak, “Nazar, inanılması gereken bir husus; çağımızın en büyük hastalıklarından biri. İnsanlar nazarın etkisiyle hasta olabilir hatta ölümle bile sonuçlanabilir” dedi. Bu durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

DUA İNANCININ ÖNEMİ

Nazara karşı en etkili korunma yöntemi olarak duayı işaret eden Şentürk, “Duaya inanmayan, Kur’an-ı Kerim’e inanmıyor anlamına gelir” ifadesiyle inancın temelini vurguladı. Bu bağlamda dua etmenin nazara karşı koruyucu bir etkisi olduğunu savundu.

SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

Sosyal medyanın metafizik konuları yanlış yönlendirdiğini belirten Şentürk, gençlerin ritüel adı altında büyü yaptığını söyledi. “Sosyal medya, insanları büyüye teşvik ediyor. Gençler, ritüel adı altında büyü yapıyorlar ve bu son derece tehlikeli bir durum” diyerek bu tür uygulamaların risklerine dikkat çekti.

KURŞUN DÖKTÜRME VE CİNLER HAKKINDA GÖRÜŞLER

Kurşun döktürmenin bilimsel bir temeli olmadığını belirten Şentürk, “Kurşun döktürmenin bilimsel bir açıklaması yok, tamamen psikolojik bir rahatlama söz konusu” ifadelerini kullandı. Ayrıca, cinlerin defne yaprağından ya da sirkeden korkmasının mümkün olmadığını söyleyerek, metafizik dünyayı anlamanın koşulunun Farsça bilmek olduğunu aktardı. Şentürk, “Üç harfliler, bizden daha âlim, daha bilgili, daha hafız varlıklardır” diyerek cinler alemi hakkında merak edilen konulara dair dikkat çekici açıklamalar yaptı.

KARABASAN VE BÜYÜLER

Karabasan’ın varlığına da değinen Şentürk, “Yedi tane cin padişahı vardır, Karabasan da onlardan biri. Karabasan’ın arkasında kesinlikle büyü vardır” şeklinde önemli bilgiler sundu. Bu açıklamalarıyla büyü ve metafizik konuları üzerinde durarak izleyicilerin ilgisini çekti.