Metallica’dan depremzedelere yardım

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkım meydana getiren depreme sanat camiasından da yardımlar gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında dünyaca ünlü isimler de seferber oldu. Heavy metal grubu Metallica, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için 250 bin dolarlık bağışta bulunduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, dünyanın dört bir yanından afet bölgesine yardımlar sürüyor. Ünlü heavy metal grubu Metallica, Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla deprem bölgelerine desteğini açıkladı.