Metan gazı iddiaları yalanlandı

Bartın’ın Amasra ilçesindeki madende meydana gelen patlamanın nedeninin metan gazı olduğu iddiaları yalanlandı.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Bartın’da meydana gelen maden faciası ile ilgili ortaya atılan iddiaları yalanladı. Açıklamada, “Eksi kotlarda yüksek metan gazı” içerikli haberlerin gerçeği yansıtmadığı, kurumun maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet ettiği vurgulandı.

Bartın’daki maden faciası yürekleri dağladı. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren devletin tüm kurumları seferber oldu. Madendeki yaralıların ivedilikle çıkarılması için çalışmalar başlatılırken bazı basın ve yayın organlarında ortaya iddialar atıldı.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu’ndan (TTK) bu iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bartın’da maden ocağında patlama

Açıklamada 2019 yılındaki Sayıştay raporuna atıfta bulunarak yapılan “Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi” ifadelerinin tamamen yanlış olduğu vurgulandı, “Ocak içerisindeki havalandırma ile kömürün içindeki metan gazının birbirinden tamamen farklı konular” sözleri kullanıldı.

“İş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya uyuluyor”

TTK açıklamasında, söz konusu bu durumun iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum olmadığının da altı çizildi, açıklamada Türkiye Taş Kömürü Müesseseleri’nde iş sağlığı ve iş güvenliği konusuna da değinildi.

Kuruma bağlı tüm müesseselerde yapılan üretimlerde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya uyulduğu belirtildi.

Yazılı açıklamada ayrıca Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığı’na atanan İbrahim Özkarcı’nın söz konusu müesseseye yaptığı ziyaretin nezaket ziyareti olduğu, denetim amaçlı yapılmadığı da ifade edildi.