Metaplanet 1.088 BTC Daha Satın Aldı

METAPLANET’İN YENİ ALIMI

Japonya merkezli Metaplanet şirketi, bugün yaptığı duyuruda 1.088 Bitcoin (BTC) daha aldığını açıkladı. Bu son satın alma ile birlikte şirketin toplam Bitcoin varlığı 930 milyon doların üzerine çıkarak 8.888 BTC’ye ulaştı.

BİTCOİN ALIMININ DETAYLARI

Şirketin son alım işlemi 16,885 milyar Japon yeni maliyetle gerçekleşti ve bu miktar yaklaşık 117,5 milyon dolara denk geliyor. Metaplanet, Bitcoin’i token başına 15,5 milyon yen yani 108.051 dolardan satın aldı. Bu duyuru, şirketin geçen hafta gerçekleştirdiği 50 milyon dolarlık sıfır faizli tahvil ihraç etmesinin ardından yapılmış oldu.

Metaplanet’in varlıklarındaki bu son artış, şirketi yıl sonu hedefi olan 10.000 BTC’ye bir adım daha yaklaştırdı. Şirket, bu yıl Bitcoin birikimini hızlandırarak sadece 2025 yılı içerisinde 7.126 BTC elde etti. Nisan 2024’te Bitcoin hazine stratejisini benimseyen Metaplanet, hızla Asya’nın halka açık en büyük Bitcoin sahibi şirketi haline geldi ve dünya genelinde ilk 10 büyük sahibi arasında kendine yer buldu.

MICROSTRATEGY İLE REKABET

Dünyanın en büyük Bitcoin sahibi konumunu 580.250 BTC ile MicroStrategy elinde bulunduruyor. Metaplanet CEO’su Simon Gerovich, şirketin Bitcoin’i hazine varlığı olarak benimsemesinde MicroStrategy’nin kurumsal Bitcoin stratejisinin ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor’ın önemli ilham kaynakları olduğunu ifade etti.