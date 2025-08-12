Metaplanet, Bitcoin Alımıyla Dikkat Çekti

TOKYO BORSASINDA ÖNE ÇIKAN Bitcoin ALIMI

Tokyo borsasında faaliyet gösteren kripto şirketi Metaplanet, salı günü gerçekleştirdiği son Bitcoin alımıyla dikkat çekiyor. Şirket, Bitcoin başına ortalama 118.519 dolar ödeyerek stratejik birikim politikasını devam ettiriyor. Bu durum, Asya pazarındaki kurumsal Bitcoin yatırımlarının hızla artmasıyla aynı zamana denk geliyor. Metaplanet CEO’su Simon Gerovich, son alımın şirketin toplam Bitcoin portföyünü 18.113 BTC’ye taşıdığını aktarıyor.

Metaplanet, bu tercihleriyle toplamda 1,85 milyar dolar karşılığında Bitcoin başına ortalama 101.911 dolardan edinim yapmıştı. Bitcointreasuries verilerine göre, şirket, küresel Bitcoin hazine sıralamasında Strategy, MARA, XXI, Bitcoin Standard Treasury Company ve Riot’ın ardından altıncı sırada yer aldı. Ayrıca, Michael Saylor’ın liderlik ettiği Strategy ise 155 Bitcoin daha satın alarak toplam varlıklarını 628.946 BTC’ye çıkardı.

Metaplanet’in bu ayın başında açıkladığı perpetual tercihli hisse ihracı planı, Bitcoin yatırım stratejisini desteklemek amacıyla 555 milyar yen (3,7 milyar dolar) kadar kaynak toplanmasını hedefliyor. Şirketin hisse senedi, salı gününde Japonya’da öğle saatleri itibariyle yüzde 1,6 düşüş gösterdi. Geçtiğimiz ay boyunca yüzde 37 değer kaybeden hisse, yılın başından bu yana ise yüzde 183 getiri sağlamayı başarıyor.

Son 24 saatte Bitcoin fiyatı yüzde 2,4 düşüşle 118.883 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte, lider kripto para birimi, geçen hafta boyunca yüzde 4 yükseliş kaydetti. Bu dalgalanmalar, piyasa dinamiklerini etkileyen önemli gelişmeler arasında yer alıyor.